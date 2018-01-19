Глава Пентагона: Россия и Китай представляют растущую угрозу для США

Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя в пятницу новую стратегию национальной обороны страны, обозначил Россию и Китай как "растущие угрозы", стремящиеся продвигать в мире свои "авторитарные модели".
"Мы стоим перед растущей угрозой со стороны таких отличных друг от друга ревизионистских сил как Китай и Россия - стран, стремящихся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям", - заявил он.
"(Россия и Китай - ИФ) стремятся завладеть правом вето над экономическими, дипломатическими и оборонными решениями других стран", - добавил Дж.Мэттис.
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