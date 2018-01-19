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Дальнее зарубежье 19.01.2018 21:02

Глава Пентагона: Россия и Китай представляют растущую угрозу для США

Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя в пятницу новую стратегию национальной обороны страны, обозначил Россию и Китай как "растущие угрозы", стремящиеся продвигать в мире свои "авторитарные модели".

"Мы стоим перед растущей угрозой со стороны таких отличных друг от друга ревизионистских сил как Китай и Россия - стран, стремящихся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям", - заявил он.

"(Россия и Китай - ИФ) стремятся завладеть правом вето над экономическими, дипломатическими и оборонными решениями других стран", - добавил Дж.Мэттис.

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Тэги: США, ОБОРОНА, СТРАТЕГИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]