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ТЭК 19.01.2018 20:56

Цены на нефть в $70 неустойчивы, форварды указывают, что они не будут превышать $60 за баррель в среднесрочке - Орешкин

Текущие цены на нефть не обеспечивают долгосрочной устойчивости рынка, форвардные контракты указывают, что цены не будут превышать $60 за баррель в ближайшие годы, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Можно посмотреть просто на рыночные ожидания. Если посмотреть на форвардную кривую, она показывает, что рынок весь ожидает снижения цен на нефть. Форвардные цены на несколько лет вперёд - это цены не выше $60 долларов за баррель", - сказал министр.

"Поэтому понятно, что текущее увеличение цен на нефть ведёт к увеличению инвестиций, росту добычи по разным странам - это не только США, это, например, некоторые страны Латинской Америки, даже Бразилия, которая начинает активно инвестировать в новые проекты", - отметил он.

"Поэтому рынок балансируются, и явно, что текущие цены - около $70 за баррель - они, конечно, неустойчивы и не обеспечивают долгосрочной устойчивости рынка", - считает М.Орешкин.

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Тэги: НЕФТЬ, ОРЕШКИН, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]