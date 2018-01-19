Цены на нефть в $70 неустойчивы, форварды указывают, что они не будут превышать $60 за баррель в среднесрочке - Орешкин

Текущие цены на нефть не обеспечивают долгосрочной устойчивости рынка, форвардные контракты указывают, что цены не будут превышать $60 за баррель в ближайшие годы, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Можно посмотреть просто на рыночные ожидания. Если посмотреть на форвардную кривую, она показывает, что рынок весь ожидает снижения цен на нефть. Форвардные цены на несколько лет вперёд - это цены не выше $60 долларов за баррель", - сказал министр.
"Поэтому понятно, что текущее увеличение цен на нефть ведёт к увеличению инвестиций, росту добычи по разным странам - это не только США, это, например, некоторые страны Латинской Америки, даже Бразилия, которая начинает активно инвестировать в новые проекты", - отметил он.
"Поэтому рынок балансируются, и явно, что текущие цены - около $70 за баррель - они, конечно, неустойчивы и не обеспечивают долгосрочной устойчивости рынка", - считает М.Орешкин.
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