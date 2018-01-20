Глава МИД Киргизии заявил в Совбезе ООН о поддержке инициатив, направленных на улучшение сотрудничества стран Центральной Азии с Афганистаном

Министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев в ходе участия в Совете безопасности ООН отметил важность улучшения сотрудничества стран Центральной Азии с Афганистаном, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

"Глава МИД Киргизии Э.Абдылдаев в рамках мероприятий Совета безопасности ООН в Нью-Йорке принял участие в дебатах министерского уровня на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития". Дебаты прошли с участием министров иностранных дел стран Центральной Азии, Афганистана и государств-членов СБ ООН" - сказали в пресс-службе.

В своем выступлении Э.Абдылдаев выразил одобрение киргизской стороной инициатив, направленных на оказание поддержки мирного процесса и примирения в Афганистане.

"В сложной обстановке в регионе исключительно важное значение для содействия стабильности и процветания в Афганистане имеет прочное сотрудничество между странами региона", - заявил киргизский министр.

Он подчеркнул важность улучшения сотрудничества Афганистана и стран региона, в том числе государств Центральной Азии, "путем расширения взаимодействия и, в частности, внедрения региональной инфраструктуры, торговли, инвестиций, транзитных и транспортных проектов".

В пресс-службе добавили, что глава киргизского внешнеполитического ведомства также принял участие во встрече, прошедшей в рамках региональной площадки "С5+1" (Центральная Азия - США).

В своем выступлении Э.Абдылдаев отметил необходимость использования данной площадки с упором на развитие отношений между странами Центральной Азии и США, а также экономического развития центральноазиатского региона.

В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, постоянный представитель Туркменистана при ООН и заместитель государственного секретаря США Джон Салливан. Стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, противодействия терроризму, экономического взаимодействия, а также обменялись мнениями о перспективах дальнейшей совместной работы в формате "С5+1".