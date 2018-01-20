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СНГ 20.01.2018 10:52

Порошенко встретится с Трампом в Давосе - Климкин

Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом", - сказал П.Климкин в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, говоря о предстоящих встречах главы украинского государства в Давосе.

Отвечая на вопрос, будет ли П.Порошенко общаться с Д.Трампом наедине или в формате общей встречи, П.Климкин сказал: "О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем".

По словам П.Климкина, у президента в Давосе запланировано много встреч. "Запланированы и другие встречи. Я знаю, что у президента их около 20", - отметил министр иностранных дел.

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Тэги: УКРАИНА, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]