Порошенко встретится с Трампом в Давосе - Климкин

Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин
"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом", - сказал П.Климкин в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, говоря о предстоящих встречах главы украинского государства в Давосе.
Отвечая на вопрос, будет ли П.Порошенко общаться с Д.Трампом наедине или в формате общей встречи, П.Климкин сказал: "О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем".
По словам П.Климкина, у президента в Давосе запланировано много встреч. "Запланированы и другие встречи. Я знаю, что у президента их около 20", - отметил министр иностранных дел.
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