Встреча рабочей группы по статусу Каспия может состояться в феврале, заявляют в Баку

Очередная встреча рабочей группы по определению правового статуса Каспия может состояться в феврале, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Мы должны завершить технические работы над текстом согласованного проекта конвенции на английском языке, а также над другими текстами. В связи с этим должна состояться встреча рабочей группы. Возможно, эта встреча пройдет в феврале»,- сказал Х.Халафов журналистам.

Он также отметил, что ранее планировалось проведение очередного саммита прикаспийских стран в первой половине 2018 года.

«Все зависит от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Саммит будет принимать казахстанская сторона. Соответственно, дату проведения саммита должны предложить в Казахстане»,- отметил он.

Ф.Исазаде