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Внешняя политика 20.01.2018 12:20

Встреча рабочей группы по статусу Каспия может состояться в феврале, заявляют в Баку

Очередная встреча рабочей группы по определению правового статуса Каспия может состояться в феврале, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Мы должны завершить технические работы над текстом согласованного проекта конвенции на английском языке, а также над другими текстами. В связи с этим должна состояться встреча рабочей группы. Возможно, эта встреча пройдет в феврале»,- сказал Х.Халафов журналистам.

Он также отметил, что ранее планировалось проведение очередного саммита прикаспийских стран в первой половине 2018 года.

«Все зависит от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Саммит будет принимать казахстанская сторона. Соответственно, дату проведения саммита должны предложить в Казахстане»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАСПИЙ, СТАТУС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]