Встреча рабочей группы по статусу Каспия может состояться в феврале, заявляют в Баку

Очередная встреча рабочей группы по определению правового статуса Каспия может состояться в феврале, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
«Мы должны завершить технические работы над текстом согласованного проекта конвенции на английском языке, а также над другими текстами. В связи с этим должна состояться встреча рабочей группы. Возможно, эта встреча пройдет в феврале»,- сказал Х.Халафов журналистам.
Он также отметил, что ранее планировалось проведение очередного саммита прикаспийских стран в первой половине 2018 года.
«Все зависит от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Саммит будет принимать казахстанская сторона. Соответственно, дату проведения саммита должны предложить в Казахстане»,- отметил он.
Ф.Исазаде
Цены на нефть в $70 неустойчивы, форварды указывают, что они не будут превышать $60 за баррель в среднесрочке - Орешкин
Шефчович в Давосе встретится с Алиевым, Порошенко, Новаком, Алекперовым
Гражданин России пытался незаконно вывести из Азербайджана около 30 млн рублей - ГТК
Президент Алиев выделил УМК 4 млн манатов на расширение культурных связей с исламским миром
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на Гран-При Азербайджана Формулы-1
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Пентагон бесконтрольно поставлял оружие проамериканским формированиям в САР, что привело к проведению Турцией военной операции - Минобороны РФ
Лыжник попал под лавину, которую сам спровоцировал, катаясь в запрещенном месте в горах Домбая
Российские военные передислоцированы из района Африна в связи с операцией Турции - Минобороны РФ
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Назначены новые заместители CEO Caspian European Club
Bakcell и PwC объединяют силы, чтобы поддержать детей с особыми нуждами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»