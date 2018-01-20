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Внешняя политика 20.01.2018 11:55

В Баку состоится встреча по вопросам демаркации азербайджано-российской государственной границы

Азербайджан и Россия проведут очередную встречу по демаркации государственной границы в конце февраля в Баку, заявил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

«Встреча по вопросу демаркации азербайджано-российской государственной границы состоится после 20 февраля в Баку»,- сообщил Х.Халафов журналистам.

По его словам, вслед за этим состоится церемония установки первых пограничных знаков.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ГРАНИЦА, ДЕМАРКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]