В Баку состоится встреча по вопросам демаркации азербайджано-российской государственной границы

Азербайджан и Россия проведут очередную встречу по демаркации государственной границы в конце февраля в Баку, заявил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

«Встреча по вопросу демаркации азербайджано-российской государственной границы состоится после 20 февраля в Баку»,- сообщил Х.Халафов журналистам.

По его словам, вслед за этим состоится церемония установки первых пограничных знаков.

Ф.Исазаде