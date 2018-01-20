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Регион 20.01.2018 13:20

11 человек погибли в ДТП с участием школьного автобуса в Турции

Перевозивший школьников автобус врезался в деревья близ трассы в провинции Эскишехир, 11 человек погибли, еще 44 получили травмы, сообщает в субботу "Анадолу" со ссылкой на губернатора Оздемира Чакаджака.

По его словам, ранее некоторые СМИ сообщали о 13 погибших, однако эта информация оказалась неверной.

"В настоящее время проводится расследование инцидента", - сказал О.Чакаджак.

Губернатор также отметил, что пострадавших госпитализировали в три разные больницы.

Автобус перевозил школьников из Анкары в Бурсу. Его водитель выжил, он находится под стражей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АВТОБУС, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]