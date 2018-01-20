11 человек погибли в ДТП с участием школьного автобуса в Турции

Перевозивший школьников автобус врезался в деревья близ трассы в провинции Эскишехир, 11 человек погибли, еще 44 получили травмы, сообщает в субботу "Анадолу" со ссылкой на губернатора Оздемира Чакаджака.

По его словам, ранее некоторые СМИ сообщали о 13 погибших, однако эта информация оказалась неверной.

"В настоящее время проводится расследование инцидента", - сказал О.Чакаджак.

Губернатор также отметил, что пострадавших госпитализировали в три разные больницы.

Автобус перевозил школьников из Анкары в Бурсу. Его водитель выжил, он находится под стражей.