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Дальнее зарубежье 20.01.2018 16:00

Сеул потребовал объяснений Пхеньяна относительно отмены подготовительного визита северокорейских артистов

Южная Корея направила запрос КНДР с требованием разъяснить причины отмены подготовительного визита ее группы артистов, занимающихся подготовкой выступлений на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщают в субботу южнокорейские СМИ.

"Мы направили Северу документ примерно в 11:20 по местному времени через Пханмунджом (разделённый на две части населённый пункт на границе между Кореями - ИФ)) с требованием объяснить отмену Севером отправки (в Пхенчхан - ИФ) группы контроля по культуре", - заявил в ходе брифинга министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн.

Ранее КНДР уведомила Южную Корею об отмене запланированного визита семи артистов и музыкантов, который должен был продлиться два дня.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан. Северокорейские атлеты примут участие в соревнованиях по парному фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Также КНДР собирается направить на Олимпийские игры делегацию из 550 человек, которая будет включать команду поддержки в составе 230 человек, 30 мастеров боевого искусства тхэквондо и 140 артистов. Делегация КНДР начнет прибывать в Южную Корею 25 января.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, АРТИСТЫ, РАЗЪЯСНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]