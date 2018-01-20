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Происшествия 20.01.2018 13:43

Гражданин России пытался незаконно вывести из Азербайджана около 30 млн рублей - ГТК

Таможенники Азербайджана изъяли 29 млн 980 тыс. рублей (около $531 тыс.) у гражданина России, следовавшего транзитом из Ирана в РФ, при попытке незаконного ее вывоза, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«В результате проведенного осмотра в грузовом автомобиле «Volvo FN 12» гражданина России Нурмагомеда Каранаева, следовавшего транзитом из Ирана в РФ, были обнаружены незадекларированные 29 млн 980 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что незадекларированную валюту обнаружили сотрудники Хачмазского таможенного управления. Н.Каранаев следовал из Ирана в РФ с грузом цветной капусты.

По факту ведется следствие.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВАЛЮТА, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]