Гражданин России пытался незаконно вывести из Азербайджана около 30 млн рублей - ГТК

Таможенники Азербайджана изъяли 29 млн 980 тыс. рублей (около $531 тыс.) у гражданина России, следовавшего транзитом из Ирана в РФ, при попытке незаконного ее вывоза, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«В результате проведенного осмотра в грузовом автомобиле «Volvo FN 12» гражданина России Нурмагомеда Каранаева, следовавшего транзитом из Ирана в РФ, были обнаружены незадекларированные 29 млн 980 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что незадекларированную валюту обнаружили сотрудники Хачмазского таможенного управления. Н.Каранаев следовал из Ирана в РФ с грузом цветной капусты.

По факту ведется следствие.

Ф.Исазаде