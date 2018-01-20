Гражданин России пытался незаконно вывести из Азербайджана около 30 млн рублей - ГТК

Таможенники Азербайджана изъяли 29 млн 980 тыс. рублей (около $531 тыс.) у гражданина России, следовавшего транзитом из Ирана в РФ, при попытке незаконного ее вывоза, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).
«В результате проведенного осмотра в грузовом автомобиле «Volvo FN 12» гражданина России Нурмагомеда Каранаева, следовавшего транзитом из Ирана в РФ, были обнаружены незадекларированные 29 млн 980 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.
В сообщении отмечается, что незадекларированную валюту обнаружили сотрудники Хачмазского таможенного управления. Н.Каранаев следовал из Ирана в РФ с грузом цветной капусты.
По факту ведется следствие.
Ф.Исазаде
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