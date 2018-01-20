Шойгу: дроны дальнего действия - очень серьезный вид террористической угрозы

Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, которые используют для террористических атак боевики в Сирии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В Сирии появился новый вид террористической угрозы - беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами", - сказал С.Шойгу в субботу в ходе встречи с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

С.Шойгу обратил внимание, что террористические атаки с помощью дронов могут сегодня совершаться не только в Сирии.

"Это очень серьёзные угрозы, - отметил министр обороны. - И мы готовы поделиться тем опытом, который уже имеем по борьбе с беспилотниками, которые стали использовать террористы".

Проблема противодействия террористическим угрозам чрезвычайно актуальна для Мьянмы.

В свою очередь М.А.Хлайн проинформировал С.Шойгу, что делегации из Мьянмы будет участвовать в работе очередной международной конференции по безопасности, которая пройдёт в Москве в этом году, а также в нескольких конкурсах Армейских международных игр-2018.