Шойгу: дроны дальнего действия - очень серьезный вид террористической угрозы

Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, которые используют для террористических атак боевики в Сирии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"В Сирии появился новый вид террористической угрозы - беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами", - сказал С.Шойгу в субботу в ходе встречи с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.
С.Шойгу обратил внимание, что террористические атаки с помощью дронов могут сегодня совершаться не только в Сирии.
"Это очень серьёзные угрозы, - отметил министр обороны. - И мы готовы поделиться тем опытом, который уже имеем по борьбе с беспилотниками, которые стали использовать террористы".
Проблема противодействия террористическим угрозам чрезвычайно актуальна для Мьянмы.
В свою очередь М.А.Хлайн проинформировал С.Шойгу, что делегации из Мьянмы будет участвовать в работе очередной международной конференции по безопасности, которая пройдёт в Москве в этом году, а также в нескольких конкурсах Армейских международных игр-2018.
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