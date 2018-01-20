Олимпиада в Пхенчхане поможет нормализовать диалог между КНДР и Южной Кореей - глава МОК

Зимние олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане помогут нормализовать диалог между руководителями Южной и Северной Кореи, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах перед началом переговоров об участии делегации из Северной Кореи в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

"С 2014 года МОК встречался с представителями обеих сторон. Сегодня олимпийский дух помог собраться нам вместе, Игры в Пхенчхане открыли двери для мирного диалога на Корейском полуострове. Наша встреча сегодня показывает как олимпийский спорт возводит мосты и никогда не строит стен. Зимняя Олимпиада 2018 года в Пхенчхане откроет двери в светлое будущее. Нам еще предстоит пройти долгий путь, однако, первый шаг сделан", - цитирует пресс-служба МОК Т.Баха.

"Уверен, что в духе олимпийского уважения и понимания мы сможем добиться положительных изменений во время сегодняшних переговоров", - добавил он.