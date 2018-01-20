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Дальнее зарубежье 20.01.2018 16:35

Олимпиада в Пхенчхане поможет нормализовать диалог между КНДР и Южной Кореей - глава МОК

Зимние олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане помогут нормализовать диалог между руководителями Южной и Северной Кореи, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах перед началом переговоров об участии делегации из Северной Кореи в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

"С 2014 года МОК встречался с представителями обеих сторон. Сегодня олимпийский дух помог собраться нам вместе, Игры в Пхенчхане открыли двери для мирного диалога на Корейском полуострове. Наша встреча сегодня показывает как олимпийский спорт возводит мосты и никогда не строит стен. Зимняя Олимпиада 2018 года в Пхенчхане откроет двери в светлое будущее. Нам еще предстоит пройти долгий путь, однако, первый шаг сделан", - цитирует пресс-служба МОК Т.Баха.

"Уверен, что в духе олимпийского уважения и понимания мы сможем добиться положительных изменений во время сегодняшних переговоров", - добавил он.

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Тэги: МОК, ПРЕЗИДЕНТ, ОЛИМПИАДА, КОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]