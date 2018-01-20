Участники Конгресса нацдиалога Сирии будут съезжаться в Сочи 29 января, сам форум пройдет на следующий день - Лаврентьев

Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи пройдет 30 января, 29 числа участники форума будут приезжать в этот российский город, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Важным результатом сегодняшней встречи было подтверждение готовности провести это мероприятие в назначенные сроки. То есть 29 числа будет заезд участников, доставка их к месту проведения мероприятия, 30 числа будет проходить сам форум",- сказал А.Лаврентьев журналистам.