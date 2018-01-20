Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Янв 24 Янв

СНГ 20.01.2018 17:10

Участники Конгресса нацдиалога Сирии будут съезжаться в Сочи 29 января, сам форум пройдет на следующий день - Лаврентьев

Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи пройдет 30 января, 29 числа участники форума будут приезжать в этот российский город, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Важным результатом сегодняшней встречи было подтверждение готовности провести это мероприятие в назначенные сроки. То есть 29 числа будет заезд участников, доставка их к месту проведения мероприятия, 30 числа будет проходить сам форум",- сказал А.Лаврентьев журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, СОЧИ, СРОКИ


Похожие новости


Пентагон бесконтрольно поставлял оружие проамериканским формированиям в САР, что привело к проведению Турцией военной операции - Минобороны РФ Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку Конгресса сирийского нацдиалога и режим прекращения огня в зонах деэскалации Глава МИД Турции призвал Россию и Иран не позволять сирийской армии атаковать позиции умеренных оппозиционеров Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Сирией по Тартусу Вопрос участия сирийских курдов и оппозиции в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи прорабатывается - МИД РФ За время контртеррористической операции в Сирии в ней приняли участие почти 50 тыс. российских военных - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]