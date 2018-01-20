В РФ рассчитывают на участие де Мистуры в открытии Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи - Лаврентьев

В Москве надеются, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в открытии Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Работа в этом направлении ведется. Мы очень хотели бы, чтобы представительство Организации Объединенных Наций было здесь, на сочинском форуме как можно на более высоком уровне", - сказал А.Лаврентьев журналистам в субботу.

"Мы надеемся, что генеральный секретарь ООН примет решение о направлении сюда специального посланника Стаффана де Мистуры, который примет активное участие непосредственно в открытии данного мероприятия", - отметил он.