Минобороны РФ напоминает Вашингтону: сирийский арсенал боевых химвеществ вывезен еще в 2014 г. для последующего уничтожения

Сирийские власти уничтожили все химическое оружие, заявили в субботу в министерстве обороны России.
"Хотим напомнить представителям нынешней администрации США, что именно по инициативе президента Российской Федерации весь имевшийся у сирийских властей арсенал боевых химических веществ еще в 2014 году был вывезен из страны для последующего уничтожения", - заявили в субботу в министерстве обороны России.
Так в Минобороны РФ прокомментировали заявление представителя Госдепартамента США о том, что Россия "использует любую возможность, чтобы защитить режим Асада, который продолжает использовать химоружие".
В Минобороны РФ заявили, что процесс изъятия, вывоза и транспортировки более 1200 тонн отравляющих веществ проходил не только под полным контролем ООН, но и с непосредственным участием американских специалистов на всех его этапах.
"Более того, в январе 2016 года после утилизации последних 75 цилиндров фтороводорода на территории США американской компанией Veolia Организации по запрещению химического оружия официально подтвердила полное уничтожение химического оружия Сирии", - подчеркнули в Минобороны.
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