Лаврентьев: на заседании России, Ирана и Турции в субботу обсуждался вопрос побуждения сирийской оппозиции к участию в Конгрессе в Сочи

Россия, Турция и Иран обсудили вопрос побуждения сирийской оппозиции к участию в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"На сегодняшнем заседании мы очень подробно обсудили вопрос работы с сирийской оппозицией и убеждения их принять участие в данном форуме", - сказал А.Лаврентьев журналистам в субботу.

"Как нам представляется, это уникальная для них возможность продемонстрировать свое существование и свою готовность участвовать в обсуждении политического процесса на тех условиях, которые фундаментальны: это сохранение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии и борьба с остатками международного терроризма на территории этой страны", - добавил он.