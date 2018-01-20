Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Янв 24 Янв

СНГ 20.01.2018 19:23

Лаврентьев: на заседании России, Ирана и Турции в субботу обсуждался вопрос побуждения сирийской оппозиции к участию в Конгрессе в Сочи

Россия, Турция и Иран обсудили вопрос побуждения сирийской оппозиции к участию в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"На сегодняшнем заседании мы очень подробно обсудили вопрос работы с сирийской оппозицией и убеждения их принять участие в данном форуме", - сказал А.Лаврентьев журналистам в субботу.

"Как нам представляется, это уникальная для них возможность продемонстрировать свое существование и свою готовность участвовать в обсуждении политического процесса на тех условиях, которые фундаментальны: это сохранение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии и борьба с остатками международного терроризма на территории этой страны", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, КОНГРЕСС


Похожие новости


Пентагон бесконтрольно поставлял оружие проамериканским формированиям в САР, что привело к проведению Турцией военной операции - Минобороны РФ Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку Конгресса сирийского нацдиалога и режим прекращения огня в зонах деэскалации Глава МИД Турции призвал Россию и Иран не позволять сирийской армии атаковать позиции умеренных оппозиционеров Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Сирией по Тартусу Вопрос участия сирийских курдов и оппозиции в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи прорабатывается - МИД РФ За время контртеррористической операции в Сирии в ней приняли участие почти 50 тыс. российских военных - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]