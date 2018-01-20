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СНГ 20.01.2018 19:55

США игнорируют факты применения террористами в Сирии химоружия против правительственной армии и мирного населения - Минобороны РФ

Вашингтон не замечает фактов применения террористами в Сирии химического оружия, заявили в субботу в министерстве обороны России.

"Администрация США в лучшем случае не проявляет никакого интереса, а зачастую попросту игнорирует объективные факты применения террористами в ходе боевых действий против сирийской правительственной армии и мирного населения боевых отравляющих веществ", - сказали в военном ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, США, ХИМОРУЖИЕ, ТЕРРОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]