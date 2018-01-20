США игнорируют факты применения террористами в Сирии химоружия против правительственной армии и мирного населения - Минобороны РФ

Вашингтон не замечает фактов применения террористами в Сирии химического оружия, заявили в субботу в министерстве обороны России.
"Администрация США в лучшем случае не проявляет никакого интереса, а зачастую попросту игнорирует объективные факты применения террористами в ходе боевых действий против сирийской правительственной армии и мирного населения боевых отравляющих веществ", - сказали в военном ведомстве.
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