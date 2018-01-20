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СНГ 20.01.2018 20:50

Лыжник попал под лавину, которую сам спровоцировал, катаясь в запрещенном месте в горах Домбая

Спасатели Карачаево-Черкесии проводят операцию по оказанию помощи лыжнику, попавшему под лавину на запрещенном участке горы в Домбае.

"Информация о том, что в поселке Домбай Карачаевского городского округа на склоне горы Мусса-Ачитара лыжник, катаясь вне трассы, спровоцировал сход лавины и, по словам очевидцев, попал под нее, поступила сегодня в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР в 17:22 мск", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель ГУ МЧС России по КЧР.

Он отметил, что участок горы, где находился лыжник, запрещен для катания.

Для оказания помощи на место выдвинулись спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения КЧ ПСО МЧС России в составе пяти человек и одной единицы техники, а также сотрудники местного аварийно-спасательного формирования в аналогичном составе.

Кроме того, к месту выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]