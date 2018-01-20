Лыжник попал под лавину, которую сам спровоцировал, катаясь в запрещенном месте в горах Домбая

Спасатели Карачаево-Черкесии проводят операцию по оказанию помощи лыжнику, попавшему под лавину на запрещенном участке горы в Домбае.
"Информация о том, что в поселке Домбай Карачаевского городского округа на склоне горы Мусса-Ачитара лыжник, катаясь вне трассы, спровоцировал сход лавины и, по словам очевидцев, попал под нее, поступила сегодня в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР в 17:22 мск", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель ГУ МЧС России по КЧР.
Он отметил, что участок горы, где находился лыжник, запрещен для катания.
Для оказания помощи на место выдвинулись спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения КЧ ПСО МЧС России в составе пяти человек и одной единицы техники, а также сотрудники местного аварийно-спасательного формирования в аналогичном составе.
Кроме того, к месту выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.
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