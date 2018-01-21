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Дальнее зарубежье 21.01.2018 09:02

МВД Афганистана: антитеррористическая операция в Кабуле завершена

Антитеррористическая операция в отеле Intercontinental в Кабуле завершена, все этажи здания очищены, обнаружены тела трех террористов, сообщил начальник пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Дониш.

По его словам, в результате террористической атаки убито пять человек, в том числе один иностранный гражданин, ранено шесть человек, среди них трое военных.

По словам Н.Дониша, из отеля в безопасное место всего было выведено 153 человека, никто из них не пострадал, среди них 41 иностранный гражданин, в том числе восемь женщин.

Группа вооруженных лиц проникла в отель, где проходили две свадьбы, в субботу примерно в 21:30 по местному времени. Нападавшие открыли огонь по посетителям.

По другим данным, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям, с участием специалистов из 34 провинций страны.

Сообщалось, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ОПЕРАЦИЯ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]