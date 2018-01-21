Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Янв 24 Янв

Дальнее зарубежье 21.01.2018 10:04

Крупная группировки "Джабхат ан-Нусры" взята в окружение сирийскими войсками в восточной части провинции Идлиб - Минобороны РФ

Сирийские войска на востоке провинции Идлиб окружили крупное формирование террористической группировки "Джабхат ан-Нусра", освободили от боевиков важный аэродром, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"Завершено окружение крупной группировки террористической организации "Джабхат ан-Нусра" в восточной части провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

"В результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года", - заявили в военном ведомстве РФ.

Кроме того штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама-Алеппо соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль, сообщили в Минобороны.

Военная база Абу-Духур была захвачена боевиками в 2015 году.

Правительственные войска Сирии начали масштабную операцию против террористов в провинции Идлиб в конце октября 2017 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ОКРУЖЕНИЕ


Похожие новости


Пентагон бесконтрольно поставлял оружие проамериканским формированиям в САР, что привело к проведению Турцией военной операции - Минобороны РФ Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку Конгресса сирийского нацдиалога и режим прекращения огня в зонах деэскалации Глава МИД Турции призвал Россию и Иран не позволять сирийской армии атаковать позиции умеренных оппозиционеров Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Сирией по Тартусу Вопрос участия сирийских курдов и оппозиции в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи прорабатывается - МИД РФ За время контртеррористической операции в Сирии в ней приняли участие почти 50 тыс. российских военных - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]