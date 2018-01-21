Сирийские войска на востоке провинции Идлиб окружили крупное формирование террористической группировки "Джабхат ан-Нусра", освободили от боевиков важный аэродром, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"Завершено окружение крупной группировки террористической организации "Джабхат ан-Нусра" в восточной части провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
"В результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года", - заявили в военном ведомстве РФ.
Кроме того штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама-Алеппо соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль, сообщили в Минобороны.
Военная база Абу-Духур была захвачена боевиками в 2015 году.
Правительственные войска Сирии начали масштабную операцию против террористов в провинции Идлиб в конце октября 2017 года.
Минобороны Азербайджана опровергает информацию о нанесении минометного удара по позициям ВС Армении
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане началась подготовка к президентским выборам – глава ЦИК
Цены на нефть в $70 неустойчивы, форварды указывают, что они не будут превышать $60 за баррель в среднесрочке - Орешкин
Шефчович в Давосе встретится с Алиевым, Порошенко, Новаком, Алекперовым
Представители Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 января
Гражданин России пытался незаконно вывести из Азербайджана около 30 млн рублей - ГТК
Президент Алиев выделил УМК 4 млн манатов на расширение культурных связей с исламским миром
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Назначены новые заместители CEO Caspian European Club
Bakcell и PwC объединяют силы, чтобы поддержать детей с особыми нуждами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»