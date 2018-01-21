Сирийские войска на востоке провинции Идлиб окружили крупное формирование террористической группировки "Джабхат ан-Нусра", освободили от боевиков важный аэродром, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"Завершено окружение крупной группировки террористической организации "Джабхат ан-Нусра" в восточной части провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

"В результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года", - заявили в военном ведомстве РФ.

Кроме того штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама-Алеппо соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль, сообщили в Минобороны.

Военная база Абу-Духур была захвачена боевиками в 2015 году.

Правительственные войска Сирии начали масштабную операцию против террористов в провинции Идлиб в конце октября 2017 года.