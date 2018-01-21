Минобороны Азербайджана опровергает информацию о нанесении минометного удара по позициям ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию армянских СМИ о нанесении минометных ударов по позициям ВС Армении с использованием при этом беспилотных летательных аппаратов.
«Распространенная армянскими СМИ информация о нанесении минометных ударов по позициям ВС Армении с применением БПЛА не имеет никакого основания и является ложной»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.
Оборонное ведомство отмечает, что «эта дезинформация распространена вслед за сообщениями Минобороны Азербайджана об обстреле армянской стороной азербайджанских сел».
«Азербайджанская сторона полностью соблюдает режим прекращения огня. В случае проведения азербайджанской стороной подобных мер, многочисленные потери противника были бы неизбежны»,- отмечает оборонное ведомство.
Ф.Исазаде
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