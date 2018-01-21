Министерский комитет ОПЕК+ вряд ли будет обсуждать 21 января стратегию выхода из сделки - министр нефти Омана

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ вряд ли будет обсуждать 21 января в Омане стратегию выхода из сделки, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.
"Я не думаю (что это будет вопросом сегодняшней повестки - ИФ). Это не повестка сегодняшнего комитета", - сказал он.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что министерский мониторинговый комитет обсудит в рамках заседания в Омане 21 января плавный выход из сделки по сокращению добычи нефти.
На вопрос, готовится ли какая-то определенная стратегия по выходу из сделки, российский министр сказал: "Конкретно никто не готовит, идёт обсуждение среди министров, если мы придём к консенсусу, тогда примем решение".
Перед заседанием в Омане А.Новак сообщил журналистам, что в ходе сегодняшнего комитета будет рассмотрен уровень исполнения сделки.
"Ожидаем, что еще раз мы подтвердим, что соглашение выполняет свою миссию, рынок балансируется постепенно и очень хорошо выполняется соглашение. Ожидаем посмотреть оценки состояния рынка и перспективы его развития, которые подготовил технический комитет", - сказал министр.
А.Новак отметил, что трудно оценить, какова доля сделки в текущем уровне цены.
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