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Дальнее зарубежье 21.01.2018 11:51

Министерский комитет ОПЕК+ вряд ли будет обсуждать 21 января стратегию выхода из сделки - министр нефти Омана

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ вряд ли будет обсуждать 21 января в Омане стратегию выхода из сделки, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

"Я не думаю (что это будет вопросом сегодняшней повестки - ИФ). Это не повестка сегодняшнего комитета", - сказал он.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что министерский мониторинговый комитет обсудит в рамках заседания в Омане 21 января плавный выход из сделки по сокращению добычи нефти.

На вопрос, готовится ли какая-то определенная стратегия по выходу из сделки, российский министр сказал: "Конкретно никто не готовит, идёт обсуждение среди министров, если мы придём к консенсусу, тогда примем решение".

Перед заседанием в Омане А.Новак сообщил журналистам, что в ходе сегодняшнего комитета будет рассмотрен уровень исполнения сделки.

"Ожидаем, что еще раз мы подтвердим, что соглашение выполняет свою миссию, рынок балансируется постепенно и очень хорошо выполняется соглашение. Ожидаем посмотреть оценки состояния рынка и перспективы его развития, которые подготовил технический комитет", - сказал министр.

А.Новак отметил, что трудно оценить, какова доля сделки в текущем уровне цены.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]