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Дальнее зарубежье 21.01.2018 12:25

Боевики убили 18 человек на северо-западе Афганистана

Вооруженные боевики в уезде Шульгара провинции Балх на северо-западе Афганистана убили 18 человек, сообщают местные СМИ в воскресенье со ссылкой на начальника полиции провинции Абдулразака Кодири.

По его данным, минувшей ночью в селении Бузбой уезда Шульгара боевики при содействии одного из местных жителей расстреляли 17 бойцов - местных дружинников, а также одного сотрудника полиции.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]