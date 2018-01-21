Боевики убили 18 человек на северо-западе Афганистана

Вооруженные боевики в уезде Шульгара провинции Балх на северо-западе Афганистана убили 18 человек, сообщают местные СМИ в воскресенье со ссылкой на начальника полиции провинции Абдулразака Кодири.

По его данным, минувшей ночью в селении Бузбой уезда Шульгара боевики при содействии одного из местных жителей расстреляли 17 бойцов - местных дружинников, а также одного сотрудника полиции. Другие подробности инцидента не сообщаются.