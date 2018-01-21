Запасы нефти в настоящее время превышают средний 5-летний уровень на 120 млн барр. - министр нефти Саудовской Аравии

Запасы нефти в настоящее время превышают средний пятилетний уровень на 120 млн баррелей, сообщил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, открывая заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Маскате.
В отчете ОПЕК ранее отмечалось, что по состоянию на ноябрь нефтяные запасы составили 2,933 млн баррелей (на 133 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня).
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