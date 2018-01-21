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Дальнее зарубежье 21.01.2018 12:58

Запасы нефти в настоящее время превышают средний 5-летний уровень на 120 млн барр. - министр нефти Саудовской Аравии

Запасы нефти в настоящее время превышают средний пятилетний уровень на 120 млн баррелей, сообщил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, открывая заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Маскате.

В отчете ОПЕК ранее отмечалось, что по состоянию на ноябрь нефтяные запасы составили 2,933 млн баррелей (на 133 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня).

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ, ПРЕВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]