Запасы нефти в настоящее время превышают средний 5-летний уровень на 120 млн барр. - министр нефти Саудовской Аравии

Запасы нефти в настоящее время превышают средний пятилетний уровень на 120 млн баррелей, сообщил министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, открывая заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Маскате.

В отчете ОПЕК ранее отмечалось, что по состоянию на ноябрь нефтяные запасы составили 2,933 млн баррелей (на 133 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня).