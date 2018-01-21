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Регион 21.01.2018 13:30

С территории Сирии четырьмя ракетами обстреляна территория Турции - СМИ

Четыре ракеты, пущенные с территории Сирии в воскресенье, упали в районе турецкого города Килис на межгосударственной границе, сообщило государственное информационное агентство Турции Anadolu.

Три ракеты нанесли незначительный урон двум зданиям в городе, одна упала в пустынном районе, не причинив вреда.

По данным властей, пострадавших нет.

Агентство отмечает, что силы безопасности страны намерены ответить соответствующим образом.

В субботу Турция нанесла серию авиаударов по позициям курдского ополчения в сирийском районе Африн. Наблюдатели не исключают, что ракетный удар по Турции был нанесен курдским ополчением, являющимся боевым отрядом Курдской рабочей партии, которая в Турции признана террористической структурой.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, РАКЕТЫ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]