С территории Сирии четырьмя ракетами обстреляна территория Турции - СМИ

Четыре ракеты, пущенные с территории Сирии в воскресенье, упали в районе турецкого города Килис на межгосударственной границе, сообщило государственное информационное агентство Турции Anadolu.

Три ракеты нанесли незначительный урон двум зданиям в городе, одна упала в пустынном районе, не причинив вреда.

По данным властей, пострадавших нет.

Агентство отмечает, что силы безопасности страны намерены ответить соответствующим образом.

В субботу Турция нанесла серию авиаударов по позициям курдского ополчения в сирийском районе Африн. Наблюдатели не исключают, что ракетный удар по Турции был нанесен курдским ополчением, являющимся боевым отрядом Курдской рабочей партии, которая в Турции признана террористической структурой.