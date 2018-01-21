Новак: ОПЕК+ нельзя расслабляться, несмотря на успех сделки, страны настроены на ребалансировку рынка нефти в этом году

Странам ОПЕК+ нельзя расслабляться, несмотря на успех сделки, нужно довести сделку до конца, сказал глава Минэнерго России Александр Новак на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Омане.

"Несмотря на то, что прогресс очевиден, нам нельзя расслабляться, мы решительно настроены довести ребалансировку (нефтяного рынка - ИФ) до конца", - сказал министр.

По его словам, страны ОПЕК+ рассчитывают на ребалансировку нефтяного рынка в 2018 году.

При этом А.Новак отметил, что рост цены на нефть не является определяющим признаком ребалансировки рынка. "Ценовой фактор - это не основной и не единственный фактор, чтобы говорить, когда надо начинать выход из сделки. Будем смотреть ситуацию по рынку. Должно произойти полное восстановление рынка", - подчеркнул он.