Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 24 Янв 25 Янв

Дальнее зарубежье 21.01.2018 15:56

Венесуэла в 2018г увеличит добычу нефти, но уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно будет хорошим - министр нефти Омана

Венесуэла в 2018 году увеличит добычу нефти, но уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно будет хорошим, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

"Думаю, что Венесуэла, судя по комментариям министра (министра нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэля Кеведо - ИФ), намерена в 2018 году вернуться к своим нормальным уровням добычи. Мы видим за последние несколько недель улучшения, думаю ситуация улучшится", - сказал он.

Министр отметил, что нормальный уровень добычи для Венесуэлы - около 2,3 млн б/с, а сейчас страна добывает около 2 млн б/с из-за кризиса в стране.

М.аль-Румхи заметил, что даже если Венесуэла увеличит добычу, уровень исполнения сделки упадет, но "будет 100%, этого достаточно".

ВЕНЕСУЭЛА-НЕФТЬ-ДОБЫЧА-РОСТ
21.01.2018 13:52:07 MSK
НОВОСТИ ИНТЕРФАКСА
Венесуэла в 2018г увеличит добычу нефти, но уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно будет хорошим - министр нефти Омана

Маскат. 21 января. ИНТЕРФАКС - Венесуэла в 2018 году увеличит добычу нефти, но уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно будет хорошим, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

"Думаю, что Венесуэла, судя по комментариям министра (министра нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэля Кеведо - ИФ), намерена в 2018 году вернуться к своим нормальным уровням добычи. Мы видим за последние несколько недель улучшения, думаю ситуация улучшится", - сказал он.

Министр отметил, что нормальный уровень добычи для Венесуэлы - около 2,3 млн б/с, а сейчас страна добывает около 2 млн б/с из-за кризиса в стране.

М.аль-Румхи заметил, что даже если Венесуэла увеличит добычу, уровень исполнения сделки упадет, но "будет 100%, этого достаточно".

Венесуэла в 2018 году увеличит добычу нефти, но уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно будет хорошим, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

"Думаю, что Венесуэла, судя по комментариям министра (министра нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэля Кеведо - ИФ), намерена в 2018 году вернуться к своим нормальным уровням добычи. Мы видим за последние несколько недель улучшения, думаю ситуация улучшится", - сказал он.

Министр отметил, что нормальный уровень добычи для Венесуэлы - около 2,3 млн б/с, а сейчас страна добывает около 2 млн б/с из-за кризиса в стране.

М.аль-Румхи заметил, что даже если Венесуэла увеличит добычу, уровень исполнения сделки упадет, но "будет 100%, этого достаточно".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]