Венесуэла в 2018г увеличит добычу нефти, но уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно будет хорошим - министр нефти Омана

Венесуэла в 2018 году увеличит добычу нефти, но уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно будет хорошим, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.
"Думаю, что Венесуэла, судя по комментариям министра (министра нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэля Кеведо - ИФ), намерена в 2018 году вернуться к своим нормальным уровням добычи. Мы видим за последние несколько недель улучшения, думаю ситуация улучшится", - сказал он.
Министр отметил, что нормальный уровень добычи для Венесуэлы - около 2,3 млн б/с, а сейчас страна добывает около 2 млн б/с из-за кризиса в стране.
М.аль-Румхи заметил, что даже если Венесуэла увеличит добычу, уровень исполнения сделки упадет, но "будет 100%, этого достаточно".
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