Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 24 Янв 25 Янв

Дальнее зарубежье 21.01.2018 16:54

Суд в Ираке приговорил немку к смертной казни за поддержку терроризма

К смертной казни через повешение в воскресенье приговорил иракский суд немку марокканского происхождения за поддержку терроризма, сообщили СМИ со ссылкой на представителя суда.

Подсудимая была приговорена в связи с тем, что она "предоставляла логистическую поддержку и оказывала помощь террористическим группам в организации преступлений", заявил представитель суда.

В сентябре прошлого года к смертной казни за участие в боях на стороне ИГИЛ был приговорен россиянин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, СУД, НЕМКА, ПРИГОВОР


Похожие новости


Аль-Малики готов покинуть пост премьера Ирака только по решению суда Иракский премьер собирается подать в суд на президента страны за отказ утвердить его на посту

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]