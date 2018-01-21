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Происшествия 21.01.2018 16:24

Азербайджанский военнослужащий погиб в результате несчастного случая - Минобороны

Азербайджанский военнослужащий погиб в учебном центре в результате несчастного случая, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Военнослужащий Рагим Алиев погиб в результате несчастного случая, произошедшего в ходе проведения занятий в одном из учебных центров»,- говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что Р.Алиев похоронен в соответствии с воинским ритуалом.

«В связи с данным фактом Военной прокуратурой ведется следствие»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]