Азербайджанский военнослужащий погиб в результате несчастного случая - Минобороны

Азербайджанский военнослужащий погиб в учебном центре в результате несчастного случая, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Военнослужащий Рагим Алиев погиб в результате несчастного случая, произошедшего в ходе проведения занятий в одном из учебных центров»,- говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что Р.Алиев похоронен в соответствии с воинским ритуалом.

«В связи с данным фактом Военной прокуратурой ведется следствие»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде