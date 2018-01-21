Азербайджанский военнослужащий погиб в результате несчастного случая - Минобороны

Азербайджанский военнослужащий погиб в учебном центре в результате несчастного случая, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«Военнослужащий Рагим Алиев погиб в результате несчастного случая, произошедшего в ходе проведения занятий в одном из учебных центров»,- говорится в сообщении.
Оборонное ведомство отмечает, что Р.Алиев похоронен в соответствии с воинским ритуалом.
«В связи с данным фактом Военной прокуратурой ведется следствие»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
Более 40 человек погибли при захвате террористами отеля в афганской столице - СМИ
Азербайджан понимает обеспокоенность Турции в связи с угрозой, исходящей из сирийского Африна – МИД
Минобороны Азербайджана опровергает информацию о нанесении минометного удара по позициям ВС Армении
Цены на нефть в $70 неустойчивы, форварды указывают, что они не будут превышать $60 за баррель в среднесрочке - Орешкин
Шефчович в Давосе встретится с Алиевым, Порошенко, Новаком, Алекперовым
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Угрозой репрессий отреагировал Эрдоган на призыв выйти на улицы в знак протеста против операции в сирийском Африне
В Кабуле погибли девять украинцев в результате нападения террористов на гостиницу - СМИ
18 человек стали жертвами захвата террористами отеля в Кабуле - МВД
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Назначены новые заместители CEO Caspian European Club
Bakcell и PwC объединяют силы, чтобы поддержать детей с особыми нуждами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»