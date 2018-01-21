Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 24 Янв 25 Янв

Дальнее зарубежье 21.01.2018 17:25

Глава МИД Франции предложил провести заседание СБ ООН по ситуации в Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с призывом о созыве заседания СБ ООН в связи с эскалацией напряженности в Сирии.

"Франция очень обеспокоена ситуацией в Сирии и ее резким обострением", - заявил он в ходе визита в Алжир.

По его словам, "в связи с этим мы призываем созвать заседание СБ ООН, чтобы снизить все гуманитарные риски, которые стали очень серьезными".

Заявление министра последовало после начала Турцией военной операции против Отрядов народной самообороны курдов с сирийском районе Африн.

В своем твиттере дипломат упомянул также сирийские Гуту и Идлиб, где продолжается противостояние сирийской армии с силами оппозиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, СИРИЯ, ООН


Похожие новости


В МИД Франции завелись крысы, после этого на "службу" взяли двух кошек В центре внимания Совета ЕС в Брюсселе, прежде всего, ближневосточная проблематика - глава МИД Франции Решение Трампа по Иерусалиму противоречит международному праву и препятствует мирному процессу на Ближнем Востоке - МИД Франции В МИД Азербайджана выразили протест послу Франции в связи с визитом Бако Саакяна в эту страну Главы МИД Ирана и Франции заявили о важности придерживаться соглашения по иранской ядерной программе - СМИ Париж соболезнует в связи с трагическим инцидентом 4 июля в зоне карабахского конфликта и призывает соблюдать режим перемирия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]