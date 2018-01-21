Глава МИД Франции предложил провести заседание СБ ООН по ситуации в Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с призывом о созыве заседания СБ ООН в связи с эскалацией напряженности в Сирии.

"Франция очень обеспокоена ситуацией в Сирии и ее резким обострением", - заявил он в ходе визита в Алжир.

По его словам, "в связи с этим мы призываем созвать заседание СБ ООН, чтобы снизить все гуманитарные риски, которые стали очень серьезными".

Заявление министра последовало после начала Турцией военной операции против Отрядов народной самообороны курдов с сирийском районе Африн.

В своем твиттере дипломат упомянул также сирийские Гуту и Идлиб, где продолжается противостояние сирийской армии с силами оппозиции.