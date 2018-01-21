Меркель и Макрон договорились об углублении сотрудничества Германии и Франции в интересах всей Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон согласились, что углубление сотрудничества между двумя странами будет способствовать европейской интеграции.

"Мы этим занимаемся для того, чтобы сблизить народы наших стран. Мы этим занимаемся, чтобы придать новый толчок Европе, чтобы сделать ее еще сильнее", - говорится в распространенном заявлении А.Меркель по итогам встречи двух лидеров.