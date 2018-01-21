Меркель и Макрон договорились об углублении сотрудничества Германии и Франции в интересах всей Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон согласились, что углубление сотрудничества между двумя странами будет способствовать европейской интеграции.
"Мы этим занимаемся для того, чтобы сблизить народы наших стран. Мы этим занимаемся, чтобы придать новый толчок Европе, чтобы сделать ее еще сильнее", - говорится в распространенном заявлении А.Меркель по итогам встречи двух лидеров.
Более 40 человек погибли при захвате террористами отеля в афганской столице - СМИ
Азербайджан понимает обеспокоенность Турции в связи с угрозой, исходящей из сирийского Африна – МИД
Минобороны Азербайджана опровергает информацию о нанесении минометного удара по позициям ВС Армении
Цены на нефть в $70 неустойчивы, форварды указывают, что они не будут превышать $60 за баррель в среднесрочке - Орешкин
Шефчович в Давосе встретится с Алиевым, Порошенко, Новаком, Алекперовым
Азербайджанский военнослужащий погиб в результате несчастного случая - Минобороны
Представители Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 января
Гражданин России пытался незаконно вывести из Азербайджана около 30 млн рублей - ГТК
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Назначены новые заместители CEO Caspian European Club
Bakcell и PwC объединяют силы, чтобы поддержать детей с особыми нуждами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»