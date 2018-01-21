Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 24 Янв 25 Янв

Дальнее зарубежье 21.01.2018 17:58

Меркель и Макрон договорились об углублении сотрудничества Германии и Франции в интересах всей Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон согласились, что углубление сотрудничества между двумя странами будет способствовать европейской интеграции.

"Мы этим занимаемся для того, чтобы сблизить народы наших стран. Мы этим занимаемся, чтобы придать новый толчок Европе, чтобы сделать ее еще сильнее", - говорится в распространенном заявлении А.Меркель по итогам встречи двух лидеров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Президент Франции обеспокоен провалом переговоров по созданию правительственной коалиции в Германии Канцлер Германии расценивает победу партии Макрона на выборах как голосование за реформы Встреча Порошенко, Макрона и Меркель может состояться в ближайшее время - МИД Украины Макрон в качестве президента Франции отправится в Берлин Германия считает важным оказание помощи Франции в проведении реформ Ле Пен заявила, что Макрон в случае победы на выборах окажется неспособен противостоять влиянию Германии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]