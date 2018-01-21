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Дальнее зарубежье 21.01.2018 18:31

Нападение Турции на сирийский Африн является свидетельством поддержки турецкими властями террористов - Асад

Вторжение Турции на территорию Сирии и ее действия в Африне являются свидетельством поддержки турецкими властями террористических структур, считает президент Сирии Башар Асад.

"Грубое вторжение Турции в сирийский город Африн связано с той политикой турецкого режима, которую он проводит с самого начала сирийского кризиса. Ее основой является поддержка терроризма и различного рода террористических структур", - сказал сирийский руководитель.

Он встретился в Дамаске с делегацией Совета по стратегическим внешним связям Ирана.

В рамках проведения против курдского ополчения в сирийском районе Африне операции "Оливковая ветвь" Турция в воскресенье начала наземное наступление.

По сообщению турецкого государственного информагентства Anadolu, турецкие войска, не встретив серьезного сопротивления, уже продвинулись в Африн на расстояние до 5 км.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курдские формирования "бегут" и обещал завершить операцию быстро.

Представитель курдов в Африне опроверг заявления турецкой стороны, отметив, что турецкие войска и ССА встретили серьезный отпор.

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Тэги: СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, АФРИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]