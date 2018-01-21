Более 40 человек погибли при захвате террористами отеля в афганской столице - СМИ

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Около 150 человек, в том числе более 40 иностранцев, получили ранения.
Среди погибших - гражданин Украины, о чем сообщило украинское министерство иностранных дел.
Как сообщалось, четыре вооруженных террориста проникли в здание, предположительно, через черный ход кухни ресторана отеля. Позднее поступила информация, что один из нападавших был убит.
Противостояние террористов и силовиков продолжалось около 18 часов, в результате все нападавшие были ликвидированы.
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