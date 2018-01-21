Более 40 человек погибли при захвате террористами отеля в афганской столице - СМИ

Число жертв нападения террористов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле может составить 43 человека, сообщили афганские СМИ со ссылками на источники в силовых структурах.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Около 150 человек, в том числе более 40 иностранцев, получили ранения.

Среди погибших - гражданин Украины, о чем сообщило украинское министерство иностранных дел.

Как сообщалось, четыре вооруженных террориста проникли в здание, предположительно, через черный ход кухни ресторана отеля. Позднее поступила информация, что один из нападавших был убит.

Противостояние террористов и силовиков продолжалось около 18 часов, в результате все нападавшие были ликвидированы.