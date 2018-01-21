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СНГ 21.01.2018 19:33

Песков уверен, что Путин вновь победит на президентских выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен в победе Владимира Путина на президентских выборах.

"Конечно, несмотря на то, что про прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я как гражданин России, уверен, что он победит. Я надеюсь, что это будет такая очередная убедительная победа", - сказал Д.Песков в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде.

Он отметил, что ситуация с Крымом позволила консолидировать вокруг президента подавляющее большинство населения.

"То, что он пользуется такой поддержкой населения, для мировой политики это рекорд. И рекорд абсолютно беспрецедентный", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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