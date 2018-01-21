Песков уверен, что Путин вновь победит на президентских выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен в победе Владимира Путина на президентских выборах.

"Конечно, несмотря на то, что про прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я как гражданин России, уверен, что он победит. Я надеюсь, что это будет такая очередная убедительная победа", - сказал Д.Песков в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде.

Он отметил, что ситуация с Крымом позволила консолидировать вокруг президента подавляющее большинство населения.

"То, что он пользуется такой поддержкой населения, для мировой политики это рекорд. И рекорд абсолютно беспрецедентный", - сказал Д.Песков.