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Дальнее зарубежье 21.01.2018 19:09

Власти России уже приняли все необходимые меры предосторожности, чтобы не допустить вреда от публикации США "кремлевского доклада" - Песков

Российские власти уже предприняли меры для того, чтобы не допустить вреда от публикации в США "кремлевского доклада", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кабинет министров и президент, который постоянно находится в диалоге с министрами, уже давно проработали все необходимые меры предосторожности, чтобы захеджироваться от возможных рисков", - сказал он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, как Кремль готовится к публикации этого документа.

Д.Песков отметил, что в первую очередь нужно предпринять меры предосторожности для российской экономики.

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Тэги: РОССИЯ, США, ДОКЛАД, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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