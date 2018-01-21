Российские власти уже предприняли меры для того, чтобы не допустить вреда от публикации в США "кремлевского доклада", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кабинет министров и президент, который постоянно находится в диалоге с министрами, уже давно проработали все необходимые меры предосторожности, чтобы захеджироваться от возможных рисков", - сказал он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Так пресс-секретарь ответил на вопрос о том, как Кремль готовится к публикации этого документа.

Д.Песков отметил, что в первую очередь нужно предпринять меры предосторожности для российской экономики.