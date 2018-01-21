Германия озабочена противостоянием Турции и курдов в Сирии - глава МИД ФРГ

Боевые действия между Турцией и вооруженным курдским ополчением в Сирии вызывает озабоченность, завил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
"Мы с озабоченностью наблюдаем за событиями на севере Сирии. Военное противостояние Турции и курдов в Сирии чревато непредвиденными рисками", - заявил он.
По его словам, в настоявшее время следует направить основные усилия на достижение договоренностей на предстоящих межсирийских переговорах в Женеве, направленных на политические процессы сирийского урегулирования.
Министр отметил, что и Турция, и курды внесли большой вклад в дело борьбы против ИГИЛ.
Ранее МИД Франции выступил с инициативой созыва СБ ООН для обсуждения ситуации в Сирии.
Турция в субботу начала военную операцию против курдского ополчения в сирийском Африне.
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