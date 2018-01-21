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Дальнее зарубежье 21.01.2018 19:43

Германия озабочена противостоянием Турции и курдов в Сирии - глава МИД ФРГ

Боевые действия между Турцией и вооруженным курдским ополчением в Сирии вызывает озабоченность, завил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Мы с озабоченностью наблюдаем за событиями на севере Сирии. Военное противостояние Турции и курдов в Сирии чревато непредвиденными рисками", - заявил он.

По его словам, в настоявшее время следует направить основные усилия на достижение договоренностей на предстоящих межсирийских переговорах в Женеве, направленных на политические процессы сирийского урегулирования.

Министр отметил, что и Турция, и курды внесли большой вклад в дело борьбы против ИГИЛ.

Ранее МИД Франции выступил с инициативой созыва СБ ООН для обсуждения ситуации в Сирии.

Турция в субботу начала военную операцию против курдского ополчения в сирийском Африне.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, КУРДЫ, ОЗАБОЧЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]