Германия озабочена противостоянием Турции и курдов в Сирии - глава МИД ФРГ

Боевые действия между Турцией и вооруженным курдским ополчением в Сирии вызывает озабоченность, завил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Мы с озабоченностью наблюдаем за событиями на севере Сирии. Военное противостояние Турции и курдов в Сирии чревато непредвиденными рисками", - заявил он.

По его словам, в настоявшее время следует направить основные усилия на достижение договоренностей на предстоящих межсирийских переговорах в Женеве, направленных на политические процессы сирийского урегулирования.

Министр отметил, что и Турция, и курды внесли большой вклад в дело борьбы против ИГИЛ.

Ранее МИД Франции выступил с инициативой созыва СБ ООН для обсуждения ситуации в Сирии.

Турция в субботу начала военную операцию против курдского ополчения в сирийском Африне.