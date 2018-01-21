Контакты Путина с Трампом возможны не в срочной перспективе, а скорее, во второй половине года - Песков

Контакты президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом могут произойти во второй половине года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .
"Понятно, что президент России будет так или иначе иметь возможность говорить с президентом США на полях предстоящих международных многосторонних мероприятий, которых впрочем, в ближайшее время пока не предстоит. Это скорее не срочная перспектива. Это вторая половина следующего года ", - сказал Д.Песков в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде.
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