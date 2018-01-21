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Дальнее зарубежье 21.01.2018 19:49

Контакты Путина с Трампом возможны не в срочной перспективе, а скорее, во второй половине года - Песков

Контакты президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом могут произойти во второй половине года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

"Понятно, что президент России будет так или иначе иметь возможность говорить с президентом США на полях предстоящих международных многосторонних мероприятий, которых впрочем, в ближайшее время пока не предстоит. Это скорее не срочная перспектива. Это вторая половина следующего года ", - сказал Д.Песков в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, ТРАМП, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]