Жители Армении лидируют в списках переселенцев в Приамурье

Почти полсотни человек переехали в Амурскую область в прошлом году по государственной программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом, большую часть переселенцев составили жители Армении.

По данным регионального министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства, на постоянное место жительство в Приамурье переехали 495 соотечественников, которые переселились в большинстве своем из стран ближнего зарубежья.

"Наибольший миграционный прирост обеспечили граждане Армении (141 человек), Украины (92 человека) и Таджикистана (48 человек). Впервые за весь период реализации региональной программы переселения участие в ней приняла семья из Уругвая из шести человек", - говорится в сообщении.

Большинство переселенцев предпочли жить в городах. В Благовещенск переехали 235 человек, Тынду - 51 человек, Шимановск - 33, Свободный - 23 человека, Белогорск - 21 человек. Остальные переселенцы выбрали муниципальные районы области.

Около 85 % переселившихся в область соотечественников имеют высшее и среднее профессиональное образование, то есть относятся к квалифицированным рабочим кадрам.

Соотечественники, находящиеся в трудоспособном возрасте, составляют 71% от общего числа переехавших в Приамурье (349 человек) и из них 73% трудоустроены либо открыли свое дело в таких сферах как строительство, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, образование, здравоохранение, оказание услуг и другое.

Как сообщалось, жители Армении не первый год лидируют в списках переселенцев в Приамурье. К примеру, по итогам реализации программы по переселению соотечественников в 2014 году жители Армении составили 33% от общего числа переехавших в Амурскую область.

Старообрядцы из Южной Америки в Приамурье впервые приехали в 2016 году. Семьи оформили крестьянско-фермерское хозяйство. Поселение старообрядцев сформировано недалеко от города Свободный.