Президент Киргизии подписал закон о ратификации российско-киргизского соглашения о ВТС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации договора с Россией о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского президента.

"Договор между Киргизией и РФ о развитии военно-технического сотрудничества направлен на совершенствование механизма поставок продукции военного назначения, обеспечение Вооруженных сил, воинских формирований и специальных служб высокоэффективными перспективными системами вооружения, а также формирование технического компонента системы коллективной безопасности", - отметили в пресс-службе.

"Ратификация договора позволит продвигать двусторонне военное сотрудничество на более высокий качественный уровень, создавая условия предприятиям оборонной промышленности для совместной работы, позволит повысить потенциал Вооруженных сил Киргизии для решения поставленных задач", - сказали в ведомстве.

Договор был подписан в Москве 20 июня 2017 года и ратифицирован парламентом Киргизии в конце декабря. Киргизия и Россия активно взаимодействуют в области военно-технического сотрудничества, РФ регулярно предоставляет помощь Вооруженным силам республики, в том числе военной техникой и вооружением.