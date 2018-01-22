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СНГ 22.01.2018 10:27

Президент Киргизии подписал закон о ратификации российско-киргизского соглашения о ВТС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации договора с Россией о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского президента.

"Договор между Киргизией и РФ о развитии военно-технического сотрудничества направлен на совершенствование механизма поставок продукции военного назначения, обеспечение Вооруженных сил, воинских формирований и специальных служб высокоэффективными перспективными системами вооружения, а также формирование технического компонента системы коллективной безопасности", - отметили в пресс-службе.

"Ратификация договора позволит продвигать двусторонне военное сотрудничество на более высокий качественный уровень, создавая условия предприятиям оборонной промышленности для совместной работы, позволит повысить потенциал Вооруженных сил Киргизии для решения поставленных задач", - сказали в ведомстве.

Договор был подписан в Москве 20 июня 2017 года и ратифицирован парламентом Киргизии в конце декабря. Киргизия и Россия активно взаимодействуют в области военно-технического сотрудничества, РФ регулярно предоставляет помощь Вооруженным силам республики, в том числе военной техникой и вооружением.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]