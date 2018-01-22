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Дальнее зарубежье 22.01.2018 11:01

МИД Казахстана осудил теракт в Кабуле, заявил о необходимости срочных мер против терроризма в Афганистане

Казахстан решительно осуждает террористическую атаку на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, повлекшую гибель большого числа мирного населения, в том числе иностранных граждан, прибывших в Афганистан с мирными целями, заявил в понедельник казахстанский МИД.

"Этот жестокий и дерзкий акт является вызовом не только Афганистану, но и всему мировому сообществу, стремящемуся восстановить мир и развитие в многострадальной стране", - говорится в заявлении.

"Казахстан со всей ответственностью заявляет о необходимости принятия срочных, неотложных мер для кардинального решения проблемы с терроризмом в Афганистане", - подчеркивается в документе.

Казахстан призывает все политические силы Афганистана начать переговоры по национальному примирению.

Как председатель Совета Безопасности ООН и в национальном качестве Казахстан продолжит оказывать всестороннее содействие нормализации ситуации в Афганистане, подавлению терроризма и восстановлению страны, отметили в Астане.

В МИД Казахстана напомнили, что принятое на прошлой неделе заявление председателя Совета Безопасности ООН призывает международное сообщество оказывать поддержку Афганистану в целях стабилизации политической ситуации в этой стране.

МИД Казахстана также выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорого восстановления пострадавшим.

20 января в Кабуле произошло нападение террористов на гостиницу "Интерконтиненталь". Нападавшие открыли огонь по посетителям. Сообщалось, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.

По данным МВД Афганистана, в результате атаки на отель, организованной террористами из сети Хаккани убиты 14 иностранных граждан и четверо афганцев. В числе погибших один гражданин Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]