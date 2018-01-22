МИД Казахстана осудил теракт в Кабуле, заявил о необходимости срочных мер против терроризма в Афганистане

Казахстан решительно осуждает террористическую атаку на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, повлекшую гибель большого числа мирного населения, в том числе иностранных граждан, прибывших в Афганистан с мирными целями, заявил в понедельник казахстанский МИД.
"Этот жестокий и дерзкий акт является вызовом не только Афганистану, но и всему мировому сообществу, стремящемуся восстановить мир и развитие в многострадальной стране", - говорится в заявлении.
"Казахстан со всей ответственностью заявляет о необходимости принятия срочных, неотложных мер для кардинального решения проблемы с терроризмом в Афганистане", - подчеркивается в документе.
Казахстан призывает все политические силы Афганистана начать переговоры по национальному примирению.
Как председатель Совета Безопасности ООН и в национальном качестве Казахстан продолжит оказывать всестороннее содействие нормализации ситуации в Афганистане, подавлению терроризма и восстановлению страны, отметили в Астане.
В МИД Казахстана напомнили, что принятое на прошлой неделе заявление председателя Совета Безопасности ООН призывает международное сообщество оказывать поддержку Афганистану в целях стабилизации политической ситуации в этой стране.
МИД Казахстана также выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорого восстановления пострадавшим.
20 января в Кабуле произошло нападение террористов на гостиницу "Интерконтиненталь". Нападавшие открыли огонь по посетителям. Сообщалось, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.
По данным МВД Афганистана, в результате атаки на отель, организованной террористами из сети Хаккани убиты 14 иностранных граждан и четверо афганцев. В числе погибших один гражданин Казахстана.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Более 40 человек погибли при захвате террористами отеля в афганской столице - СМИ
Азербайджан понимает обеспокоенность Турции в связи с угрозой, исходящей из сирийского Африна – МИД
PASHA Bank увеличил в 2017г активы на 13%, чистая прибыль банка составила около 59 млн манатов
Air France-KLM ведет переговоры о покупке Alitalia - СМИ
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 22 января привлек 250 млн манатов
Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает расти - Oxfam
Интернет-ритейлер Amazon открывает первый оффлайновый супермаркет
СГБ обезвредила преступную сеть, вывезшую незаконно в 2017 году из Азербайджана более $174 млн
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»