Турецкая армия за сутки взяла под контроль 11 позиций курдов на севере Сирии - СМИ

Вооруженные силы Турции при поддержке Свободной армии Сирии за сутки военной операции в районе сирийского Африна установили контроль над 11 позициями курдов, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Турецкие военнослужащие при поддержке авиации и бронетехники заняли в районе Африна поселения Шанкал, Корне, Бали, Адах, Манли, сельскохозяйственные районы Кита, Кордо и Бибно, а также четыре возвышенности.
Бойцы Свободной сирийской армии, участвующие в военной операции против сирийских курдов на севере страны, выпустили видеообращение к местному населению.
"Вы наши друзья и наша семья. Мы здесь для того, чтобы положить конец преследованиям. Наш враг - Рабочая партия Курдистана (признанная в Анкаре террористической организацией - ИФ)", - говорится в обращении.
Операция Турции против сирийского ополчения в Африне на севере Сирии началась в субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресение она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.
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