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Регион 22.01.2018 10:24

Турецкая армия за сутки взяла под контроль 11 позиций курдов на севере Сирии - СМИ

Вооруженные силы Турции при поддержке Свободной армии Сирии за сутки военной операции в районе сирийского Африна установили контроль над 11 позициями курдов, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Турецкие военнослужащие при поддержке авиации и бронетехники заняли в районе Африна поселения Шанкал, Корне, Бали, Адах, Манли, сельскохозяйственные районы Кита, Кордо и Бибно, а также четыре возвышенности.

Бойцы Свободной сирийской армии, участвующие в военной операции против сирийских курдов на севере страны, выпустили видеообращение к местному населению.

"Вы наши друзья и наша семья. Мы здесь для того, чтобы положить конец преследованиям. Наш враг - Рабочая партия Курдистана (признанная в Анкаре террористической организацией - ИФ)", - говорится в обращении.

Операция Турции против сирийского ополчения в Африне на севере Сирии началась в субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресение она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, АФРИН, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]