Пассажироперевозки в Азербайджане в 2017году увеличились на 2,3%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2017 году составил 1 млрд 973,4 млн человек, что на 2,3% больше показателя 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 2,4 млн. человек (рост на 23,8%), морским транспортом - 17,1 тыс. человек (спад на 12,8%), воздушным транспортом – 2 млн 358,8 тыс. человек (рост на 19,1%), метро – 228,8 млн человек (рост на 5,2%).
Автомобильным транспортом в 2017 году перевезено 1 млрд. 739,7 млн пассажиров (рост на 1,8%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 672 млн 154 тыс. пассажиров (рост на 1,8%), такси –67 млн 571,5 тыс. человек (рост на 3%).
Б.Рустамбеков
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