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Дальнее зарубежье 22.01.2018 10:47

65 экстремистов убиты в спецоперации на северо-востоке Афганистана

Армейский спецназ ликвидировал 65 экстремистов, в том числе несколько полевых командиров, в ходе операции "Памир" в уезде Чахардара северо-восточной афганской провинции Кундуз, пограничной с Таджикистаном, говорится в сообщении афганского командования.

"Среди убитых боевиков полевые командиры Кари Вазир Гол, мулла Изатулла, мулла Турхан, Мавлави Шафикулла, Кари Мумтаз, Ахмадулла, а также два полевых командира таджикских боевиков - Забир, известный как "Хазрат", а также Салахиддин. В ходе операции также были ранены 25 боевиков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте спецназа афганской национальной армии.

У боевиков захвачены один американский армейский внедорожник Humvee, бронетранспортер, большое количество оружия и боеприпасов, средства связи. От экстремистов в уезде Чахардара освобождены 12 селений, отмечается в сообщении.

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Тэги: АФГАНИСТАН, СПЕЦОПЕРАЦИЯ, ЭКСТРЕМИСТЫ, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]