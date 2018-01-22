65 экстремистов убиты в спецоперации на северо-востоке Афганистана

Армейский спецназ ликвидировал 65 экстремистов, в том числе несколько полевых командиров, в ходе операции "Памир" в уезде Чахардара северо-восточной афганской провинции Кундуз, пограничной с Таджикистаном, говорится в сообщении афганского командования.

"Среди убитых боевиков полевые командиры Кари Вазир Гол, мулла Изатулла, мулла Турхан, Мавлави Шафикулла, Кари Мумтаз, Ахмадулла, а также два полевых командира таджикских боевиков - Забир, известный как "Хазрат", а также Салахиддин. В ходе операции также были ранены 25 боевиков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте спецназа афганской национальной армии.

У боевиков захвачены один американский армейский внедорожник Humvee, бронетранспортер, большое количество оружия и боеприпасов, средства связи. От экстремистов в уезде Чахардара освобождены 12 селений, отмечается в сообщении.