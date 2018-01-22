65 экстремистов убиты в спецоперации на северо-востоке Афганистана

Армейский спецназ ликвидировал 65 экстремистов, в том числе несколько полевых командиров, в ходе операции "Памир" в уезде Чахардара северо-восточной афганской провинции Кундуз, пограничной с Таджикистаном, говорится в сообщении афганского командования.
"Среди убитых боевиков полевые командиры Кари Вазир Гол, мулла Изатулла, мулла Турхан, Мавлави Шафикулла, Кари Мумтаз, Ахмадулла, а также два полевых командира таджикских боевиков - Забир, известный как "Хазрат", а также Салахиддин. В ходе операции также были ранены 25 боевиков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте спецназа афганской национальной армии.
У боевиков захвачены один американский армейский внедорожник Humvee, бронетранспортер, большое количество оружия и боеприпасов, средства связи. От экстремистов в уезде Чахардара освобождены 12 селений, отмечается в сообщении.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Более 40 человек погибли при захвате террористами отеля в афганской столице - СМИ
Азербайджан понимает обеспокоенность Турции в связи с угрозой, исходящей из сирийского Африна – МИД
PASHA Bank увеличил в 2017г активы на 13%, чистая прибыль банка составила около 59 млн манатов
Air France-KLM ведет переговоры о покупке Alitalia - СМИ
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 22 января привлек 250 млн манатов
Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает расти - Oxfam
Интернет-ритейлер Amazon открывает первый оффлайновый супермаркет
СГБ обезвредила преступную сеть, вывезшую незаконно в 2017 году из Азербайджана более $174 млн
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»