Франция отказалась от намерения провести Expo-2025 по финансовым причинам

Франция отказалась от намерения принять у себя всемирную выставку Expo-2025, пишет французская газета Journal du Dimanche.
Главной причиной такого решения стали финансовые причины, отмечается в письме премьер-министра страны Эдуара Филиппа организационному комитету выставки, которое имеется в распоряжении издания. В частности, он указывает на "структурный дефицит", а также недостаток партнеров из бизнеса, необходимых для организации мероприятия.
Франция подала заявку на проведение Expo-2025 в конце сентября 2017 года. В ней указывалось, что выставку могут посетить от 35 млн до 65 млн человек.
На проходившем в Милане Expo-2015 побывали 20 млн посетителей.
После отказа Франции на право проведения Expo-2025 претендуют три страны - Россия, Япония и Азербайджан, отмечает Deutsche Welle. Победитель будет объявлен в ноябре 2018 года.
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