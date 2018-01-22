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Дальнее зарубежье 22.01.2018 11:15

В Токио впервые организовали учения по эвакуации на случай возможного ракетного удара

Службы гражданской обороны Японии в понедельник впервые провели в Токио учения по эвакуации, по сценарию которых японской столице приходится иметь дело с ракетной угрозой, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

Всего в учениях принимали участие примерно 350 человек. Эвакуация проходила в токийском районе Бункё - в местном парке развлечений и на железнодорожной станции "Коракуэн".

Для передачи сообщения о якобы зафиксированной ракетной угрозе была задействована система J-Alert, используемая в экстренных ситуациях. После этого сотрудники служб безопасности отвели служащих, игравших роль посетителей и прохожих, в подземные убежища.

Согласно легенде учений, на эвакуацию, до подлета "ракеты", отводилось 10 минут.

Эн-эйч-кей уточняет, что эти учения, главным образом, имеют отношение к ситуации вокруг КНДР.

В свою очередь западные СМИ отмечают, всего в 2017 году в Японии провели более 20 учений, на которых отрабатывали сценарий с эвакуацией гражданского населения

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТОКИО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]