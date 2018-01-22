В Токио впервые организовали учения по эвакуации на случай возможного ракетного удара

Службы гражданской обороны Японии в понедельник впервые провели в Токио учения по эвакуации, по сценарию которых японской столице приходится иметь дело с ракетной угрозой, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

Всего в учениях принимали участие примерно 350 человек. Эвакуация проходила в токийском районе Бункё - в местном парке развлечений и на железнодорожной станции "Коракуэн".

Для передачи сообщения о якобы зафиксированной ракетной угрозе была задействована система J-Alert, используемая в экстренных ситуациях. После этого сотрудники служб безопасности отвели служащих, игравших роль посетителей и прохожих, в подземные убежища.

Согласно легенде учений, на эвакуацию, до подлета "ракеты", отводилось 10 минут.

Эн-эйч-кей уточняет, что эти учения, главным образом, имеют отношение к ситуации вокруг КНДР.

В свою очередь западные СМИ отмечают, всего в 2017 году в Японии провели более 20 учений, на которых отрабатывали сценарий с эвакуацией гражданского населения