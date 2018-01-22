В Токио впервые организовали учения по эвакуации на случай возможного ракетного удара

Службы гражданской обороны Японии в понедельник впервые провели в Токио учения по эвакуации, по сценарию которых японской столице приходится иметь дело с ракетной угрозой, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.
Всего в учениях принимали участие примерно 350 человек. Эвакуация проходила в токийском районе Бункё - в местном парке развлечений и на железнодорожной станции "Коракуэн".
Для передачи сообщения о якобы зафиксированной ракетной угрозе была задействована система J-Alert, используемая в экстренных ситуациях. После этого сотрудники служб безопасности отвели служащих, игравших роль посетителей и прохожих, в подземные убежища.
Согласно легенде учений, на эвакуацию, до подлета "ракеты", отводилось 10 минут.
Эн-эйч-кей уточняет, что эти учения, главным образом, имеют отношение к ситуации вокруг КНДР.
В свою очередь западные СМИ отмечают, всего в 2017 году в Японии провели более 20 учений, на которых отрабатывали сценарий с эвакуацией гражданского населения
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