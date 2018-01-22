В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли два человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали также 13 человек.

За минувшие выходные на территории республики было зафиксировано 179 преступлений, 38 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 49 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 27 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 18 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ф.Исазаде