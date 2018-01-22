В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли два человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали также 13 человек.
За минувшие выходные на территории республики было зафиксировано 179 преступлений, 38 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 49 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 27 человек, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 18 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Ф.Исазаде
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Более 40 человек погибли при захвате террористами отеля в афганской столице - СМИ
Азербайджан понимает обеспокоенность Турции в связи с угрозой, исходящей из сирийского Африна – МИД
PASHA Bank увеличил в 2017г активы на 13%, чистая прибыль банка составила около 59 млн манатов
Air France-KLM ведет переговоры о покупке Alitalia - СМИ
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 22 января привлек 250 млн манатов
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Лавров обвиняет США в поощрении сепаратизма сирийских курдов
30 стран во вторник в Париже призовут к ответу всех виновных в применении химоружия в Сирии - глава МИД Франции
От временного соглашения ЕС с Палестиной необходимо перейти соглашению об ассоциации - Глава МИД Франции
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»