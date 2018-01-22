Активисты в Сеуле сожгли фотографию Ким Чен Ына и флаг КНДР на глазах у северокорейской певицы

В Сеуле в понедельник прошли акции протеста, приуроченные к визиту вокалистки северокорейского музыкального коллектива "Моранбон" Хен Сон Воль - активисты сожгли у нее на глазах портрет северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также флаг КНДР и знамя примирения двух стран, сообщают местные СМИ.
Хен Сон Воль - вокалистка популярного в КНДР женского музыкального ансамбля "Моранбон", собранного лично Ким Чен Ыном, отвечает за выступление группы из 140 северокорейских артистов из КНДР на открытии Олимпиады в Пхенчхане, отмечают издания. При этом ее коллектив на Олимпийские игры не приедет.
По сообщениям южнокорейской прессы, всего в акции протеста, приуроченной к прибытию северокорейской знаменитости, участвовали 150-200 человек.
Полиция расследует данный инцидент.
Олимпиада в южнокорейском городе Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля, в рамках улучшения взаимоотношений на Олимпиаду приглашена делегация из Северной Кореи.
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