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Дальнее зарубежье 22.01.2018 12:02

Активисты в Сеуле сожгли фотографию Ким Чен Ына и флаг КНДР на глазах у северокорейской певицы

В Сеуле в понедельник прошли акции протеста, приуроченные к визиту вокалистки северокорейского музыкального коллектива "Моранбон" Хен Сон Воль - активисты сожгли у нее на глазах портрет северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также флаг КНДР и знамя примирения двух стран, сообщают местные СМИ.

Хен Сон Воль - вокалистка популярного в КНДР женского музыкального ансамбля "Моранбон", собранного лично Ким Чен Ыном, отвечает за выступление группы из 140 северокорейских артистов из КНДР на открытии Олимпиады в Пхенчхане, отмечают издания. При этом ее коллектив на Олимпийские игры не приедет.

По сообщениям южнокорейской прессы, всего в акции протеста, приуроченной к прибытию северокорейской знаменитости, участвовали 150-200 человек.

Полиция расследует данный инцидент.

Олимпиада в южнокорейском городе Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля, в рамках улучшения взаимоотношений на Олимпиаду приглашена делегация из Северной Кореи.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПЕВИЦА, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]