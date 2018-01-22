Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.078 RUR   0.03 GBR   2.3571 TRY   0.4447

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Янв 25 Янв

СНГ 22.01.2018 12:31

Казахстан не ставит под сомнение минские договоренности по Украине - МИД

Казахстан поддерживает минские договоренности по урегулированию ситуации на Украине и не сомневается в важности минской переговорной площадки, заявил в понедельник замминистра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев.

"Казахстан всегда поддерживает так называемые "минские договоренности" по урегулированию ситуации вокруг Украины (...). Республика Казахстан не ставит под сомнение важность минской площадки", - сказал Е.Ашикбаев на брифинге в Астане.

"Мы всегда подчеркивали готовность оказать всемерную поддержку реализации минских договоренностей. Минск зарекомендовал себя в качестве надежной (переговорной - ИФ) площадки", - добавил казахстанский дипломат.

Говоря о ходе урегулирования ситуации в Донбассе, Е.Ашикбаев заявил, что это дело конфликтующих сторон, Астана, как и в случае с сирийским урегулированием, готова оказать свое содействие, если поступит соответствующее обращение.

"Это дело, прежде всего, сторон. Мы не вмешиваемся в этот процесс. Вместе с тем, Казахстан всегда готов оказать всемерное содействие для нахождения путей решения", - отметил замминистра, напомнив, что в ситуации с сирийским урегулированием "к нам поступило обращение, которое было удовлетворено".

"Безусловно, будет ли обращение, не будет ли - дело сторон конфликта", - добавил Е.Ашикбаев.

Как сообщалось, 18 января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН заявил, что президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине. "Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд Трамп - ИФ) говорит: "Давай в другом месте (проведем - ИФ)". Я говорю: "Давайте", - рассказал тогда Н.Назарбаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, МИНСК, ДОНБАСС


Похожие новости


МИД Казахстана ожидает практических шагов в реализации астанинских договоренностей по Сирии - министр Дочь Назарбаева возглавила общественный совет по вопросам деятельности МИД Казахстана Астана по-прежнему не получала официальных сообщений от Бишкека о намерении отказаться от $100 млн - МИД Казахстана Лавров 6 октября едет с визитом в Казахстан по случаю 25-летия установления дипотношений Рябков обсудил с главой МИД Казахстана сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане и ракетные пуски КНДР По срокам проведения Астана-6 изменений нет, готовимся на конец августа - МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]