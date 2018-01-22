Казахстан не ставит под сомнение минские договоренности по Украине - МИД

Казахстан поддерживает минские договоренности по урегулированию ситуации на Украине и не сомневается в важности минской переговорной площадки, заявил в понедельник замминистра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев.

"Казахстан всегда поддерживает так называемые "минские договоренности" по урегулированию ситуации вокруг Украины (...). Республика Казахстан не ставит под сомнение важность минской площадки", - сказал Е.Ашикбаев на брифинге в Астане.

"Мы всегда подчеркивали готовность оказать всемерную поддержку реализации минских договоренностей. Минск зарекомендовал себя в качестве надежной (переговорной - ИФ) площадки", - добавил казахстанский дипломат.

Говоря о ходе урегулирования ситуации в Донбассе, Е.Ашикбаев заявил, что это дело конфликтующих сторон, Астана, как и в случае с сирийским урегулированием, готова оказать свое содействие, если поступит соответствующее обращение.

"Это дело, прежде всего, сторон. Мы не вмешиваемся в этот процесс. Вместе с тем, Казахстан всегда готов оказать всемерное содействие для нахождения путей решения", - отметил замминистра, напомнив, что в ситуации с сирийским урегулированием "к нам поступило обращение, которое было удовлетворено".

"Безусловно, будет ли обращение, не будет ли - дело сторон конфликта", - добавил Е.Ашикбаев.

Как сообщалось, 18 января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН заявил, что президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине. "Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд Трамп - ИФ) говорит: "Давай в другом месте (проведем - ИФ)". Я говорю: "Давайте", - рассказал тогда Н.Назарбаев.