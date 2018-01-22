ГКИВ 20 февраля рассчитывает продать до 45% контрольного пакета акций 25 АО

Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана 20 февраля на аукцион выставляет акции ОАО «Salyan Broyler», отмечается в сообщении комитета.

"20 февраля состоится очередной аукцион по продаже госимущества. Самая высокая стартовая цена – 170 тыс. манатов за 30% акций – определена ОАО «Salyan Broyler» ", - отмечается в сообщении.

В целом, на аукцион будут выставлены 25 акционерных обществ, 52 нежилых здания, и 71 малых госпредприятий и объектов. На предстоящем аукционе на продажу будет выставлено от 30 до 45% контрольного пакета акций АО.

Б.Рустамбеков