SOCAR до 2021г вложит около $7 млрд в реализацию проектов в Турции

Суммарные инвестиции компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в реализацию проектов в Турции составили $12,6 млрд, заявил глава компании SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов в интервью турецкому изданию «Capital».
«Мы вошли на турецкий рынок в 2008 году. Наш портфель инвестиций в экономику этой страну оценивается в $19,5 млрд, которые будут вложены до 2021 года. К настоящему времени инвестиции SOCAR в экономику Турции составили $12,6 млрд, остальной объем средств будет инвестирован в течение 2018, 2019 и 2020 годов», - подчеркнул З.Гахраманов.
Он подчеркнул, что на Турцию приходится наибольший объем зарубежных инвестиций компании SOCAR, действующей в 13 странах мира. Вместе с тем, инвестиции ГНКАР и других азербайджанских компаний в Турцию составляют 51% от общего прямых иностранных инвестиций, вложенных в экономику этой страны.
«Мы сохранили намерения по реализации новых проектов в нефтехимическом секторе Турции. В этой сфере для нашей компании есть большие перспективы и потенциал, и ощущается поддержка турецкого правительства. Речь идет о создании нового нефтехимического комплекса. В этой связи уже завершены первичные инжиниринговые расчеты, переходим на этап детального проектирования, что займет некоторое время», - заявил З.Гахраманов.
По его словам, компания также планирует инвестировать средства в энергетический сектор острова Алиага в партнерстве с другими компаниями.
«Проект предусматривает вложение определенных средств в нашу энергетическую инфраструктуру и находятся на стадии инжиниринга», -добавил З.Гахраманов.
Глава SOCAR Turkiye Enerji также сообщил, что только в развитие нефтехимического комплекса Petkim было вложено $760 млн в период 2009-2012 годах.
«Затем ежегодно в развитие Petkim вкладывалось $100 млн. Доля Petkim на нефтехимическом рынке Турции составляет 17%, за счет новых инвестиций мы доведем эту цифру до 40-60%», - отметил он.
Как сообщалось, компания SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного (51%) пакета акций нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания также в Турции осуществляет строительство НПЗ STAR, контейнерного терминала Petlim Limanchilik, ветряной электростанции, а также занимается поставками газа на внутренний рынок.
Н.Аббасова
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