Президент Южной Кореи призвал к общественной поддержке спортсменов КНДР на Олимпиаде

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин призвал к общественной поддержке участия северокорейских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, назвав это редким шансом для возобновления международных переговоров по сворачиванию ядерной программы Пхеньяна.
"Прямо сейчас у нас есть драгоценная возможность мирно решить проблему ядерной программы Северной Кореи и достичь мира на Корейском полуострове. Благодаря зимним Олимпийским и параолимпийским играм в Пхенчхане, Юг и Север сели за стол переговоров лицом к лицу. Этот диалог произошел неожиданно в тот момент, когда снова появилась вероятность начала войны", - приводит слова президента южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
При этом южнокорейский лидер назвал сложившуюся ситуацию "настолько хрупкой, что никто не может уверенно сказать, как долго этот диалог продлится".
"Однако если он (диалог - ИФ) закончится, мы не знаем, насколько сложными будут проблемы, с которыми мы столкнемся в будущем во внешней политике и вопросах безопасности, а создание очередной возможности для диалога не будет легкой задачей", - сказал Мун Чжэ Ин.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан. Северокорейские атлеты примут участие в соревнованиях по парному фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.
Также КНДР собирается направить на Олимпийские игры делегацию из 550 человек, которая будет включать команду поддержки в составе 230 человек, 30 мастеров боевого искусства тхэквондо и 140 артистов. Делегация КНДР начнет прибывать в Южную Корею 25 января.
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